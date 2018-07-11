Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

В сентябре этого года за парты «Школы 360» сядут первые ученики. Пока полным ходом идет работа по обустройству основного корпуса и учебных классов, руководство школы совместно с преподавателями организовали для будущих учеников и их родителей двухдневный семейный праздник «Город солнца».

В субботу, 7 июля, в поселке Поляны на школьной территории взрослые разбили кемпинг. В окружении сосен и берез они разместили палатки, игровые площадки для активного отдыха: натянули сетку для волейбола, поставили футбольные ворота и настольный теннис. Вблизи от палаточного лагеря расположились летний душ и столовая под шатром.

Утро в лагере началось с разминки: взрослые и дети разбились на две команды и сыграли в волейбол. Игру ненадолго прервал летний дождь, от которого участники праздника укрылись под шатром. После короткого перерыва игра продолжилась, но в результате завершилась ничьей. В спортивном состязании детей и взрослых победила дружба.

Будущие ученики «Школы 360» и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе. Выходные они провели в стороне от шумного города и гаджетов, погрузившись в развлекательную программу. Взрослые и дети поучаствовали в семейной эстафете «Классное время», квесте «Военный артефакт» и в творческих рукодельных мастерских.

После игры в волейбол гостей угостили ухой и наваристым пловом, приготовленным на костре. За вкусный обед дети в один голос наградили повара громким «Спасибо!». Первый день праздника завершился песнями у костра и совместным просмотром футбольного матча между сборными России и Хорватии. Дети наравне со взрослыми с азартом следили за игрой российских футболистов и болели за них.

«Школа 360» — это новый уровень образования. Ученики наряду со школьной программой будут осваивать дисциплины в студии дополнительного образования. Руководство школы намерено применять принципы гуманной педагогики, основанной доктором психологических наук и профессором Шалвой Амонашвили, а также привлекать родителей к участию в открытых уроках и школьных мероприятиях. В мае на дне открытых дверей они уже попробовали индивидуальные методики преподавания на себе.

«В массовой школе единицы работают по гуманной педагогике. Сложность в том, что она подразумевает изменение подхода и кропотливую работу учителя над собой, на которую времени и сил, к сожалению, не хватает. Проще напугать ребенка „двойкой“, чем найти к нему такой подход, чтобы он сам захотел что-то сделать, — рассказал директор школы Александр Ширяев. — В гуманной педагогике есть своя концепция, методы, которыми могут пользоваться учителя. Например, нельзя сравнивать детей между собой, потому что ни к чему хорошему это не приводит. Каждый ребенок уникален».

Методы работы с детьми, отличные от привычных и авторитарных, родители оценили с положительной стороны. По мнению Татьяны Конопкиной, отсутствие домашних заданий «дает возможность провести время за интересными занятиями совместно с ребенком», а безотметочная система «исключает его переживания по поводу оценок».

«Система, которая существует в современных школах, ориентирована на оценки, где все сводится к тому, чтобы написать итоговые работы. Об интересах ребенка думают в последнюю очередь, — отметила многодетная мама Любовь Ширяева. — Не должны все быть математиками или художниками. И не обязательно у всех должны быть пятерки. Если индивидуально подходить к каждому, то будут развиваться заложенные в нем таланты. Главное, чтобы ребенок вырос счастливым и гармоничным человеком в обществе».

Второй день семейного праздника завершился совместными спортивными играми и прощальным костром. В следующий раз ученики и их родители вернутся в школу с началом учебного года.