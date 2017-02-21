«Абоненты переходят в мессенджеры». Директор Tele2 в Рязани дала интервью RZN.info

О новых мобильных технологиях и развитии сотовой связи в Рязанской области редакции «Рязанского городского сайта» рассказала директор рязанского филиала Tele2 Ирина Тараканова.

Ирина, по оценкам экспертов абоненты сотовых операторов реже пользуются голосовой связью, чаще предпочитая общаются посредством интернета. Какова доля устройств с поддержкой 3G/4G в сети Tele2?

Больше половины. При этом число аппаратов с поддержкой 2G — то есть тех, которые в основном используются для голосовой связи и SMS, постоянно снижается. Уже за 2016 год могу сказать, что около 7% абонентов Tele2 в Рязанской области сменили простые телефоны на современные устройства.

Что, по вашему мнению, оказало влияние на рост доли смартфонов в сети Tele2?

Тут несколько факторов. Во-первых, развитие технологий — полтора года назад мы запустили 3G в Рязанской области, быстро отстроили сеть, у нас действительно высокое качество связи — не хуже, чем у конкурентов. Абоненты это оценили и хотят пользоваться скоростным интернетом.

Второе — это то, что в 2016 году мы запустили линейку собственных смартфонов. Они значительно нарастили базу «умных» гаджетов в нашей сети. Их отличительная особенность — широкий функционал при доступной и честной цене.

Первым смартфоном этой линейки стал Tele2 Mini. Аппарат, который однозначно войдет в историю Tele2 как один из лучших наших продуктов. Перед стартом продаж мы понимали, что он, скорее всего, окажется популярным — низкая цена всего в 2490 рублей, операционная система Android, две камеры, качественное исполнение… Но по факту мы не ожидали, что такое предложение настолько сильно ждали наши абоненты по всей стране!

В Рязани, к примеру, первую партию раскупили за несколько дней. Продавцы в салонах связи вели списки с фамилиями и контактами желающих, кто не успел купить смартфон, и звонили им при поступлении товара. Сейчас мы урегулировали поставки с учетом такого спроса, но скажу, что рынок тут совсем не насыщен, за год спрос на наши смартфоны не падает.

Линейку смартфонов мы продолжили, у нас есть также Tele2 Midi, Tele2 Maxi. Они отличаются объемом памяти, камерой, размером экрана. В скором будущем планируем запускать ряд партнерских акций с крупнейшими производителями смартфонов. Это позволит расширить ассортимент и предложить желающим по специальной цене аппараты люкс-класса.

Как вы относитесь к тому, что абоненты сотовых операторов все активнее используют мессенджеры?

Это нормальное явление. Мы воспринимаем это как данность. Рынок телекома меняется, и наиболее удобным способом общения абонентов становится интернет. Это быстро, недорого и просто.

Как мы отвечаем на это? Делаем доступнее интернет. Это и тарифы выгодные, которые включают объем трафика и минут для звонков, и качественная связь с широкой территорией покрытия.

Как обстоят дела с услугой переноса номера от другого оператора в сеть Tele2? К вам приходят или от вас уходят?

В основном, к нам приходят. После запуска 3G число переходов к Tele2 лавинообразно выросло. Это говорит о том, что услугу ждали. Сейчас скажу, что месяц от месяца этот показатель примерно одинаков. Он меньше, чем, к примеру, сразу после запуска сервиса, но это стабильная приятная цифра.

Расскажите о современных тенденциях телеком-рынка

В телекоммуникациях все происходит очень быстро: технология 3G приходит на смену голосовой связи 2G, проникновение интернета растет с каждым днем. При этом цены на связь — падают. Это уникальная ситуация — все товары и услуги в России постоянно дорожают, но мобильная связь демонстрирует удешевление.

Сейчас, я считаю, стоимость услуг достигла своего минимума. И отношение абонентов тоже меняется — выбирают оператора не исключительно за низкую цену. Тут важно в совокупности предоставлять высокое качество связи, дополнительные сервисы и услуги. Абоненту должно быть удобно. Чтобы оставаться предпочтительным оператором надо постоянно быть начеку — приспосабливаться к новым тенденциям, веяниям, потребностям клиентов.

Что вы предпринимаете, чтобы оставаться предпочтительными?

Мы приняли решение работать на телеком-рынке по другим правилам. У альтернативного оператора Tele2 это в ДНК. «Другие правила» — наша новая стратегия. Она отражается в наших предложениях, инновационных дополнительных сервисах, высококачественном обслуживании и рекламе.

Так, в январе мы запустили услугу «Перенос остатков» — она позволяет абонентам пакетных тарифов пользоваться неизрасходованными минутами, SMS и трафиком в следующем месяце. Это бесплатная автоматическая опция, работает на всех открытых для подключения и перехода тарифах.

Очень интересное решение — после запуска оно произвело значительный резонанс в соцсетях, в СМИ. Люди писали «О, здорово, что Tele2 сделала это». Такой отклик и высокая оценка важны нам и дают понимание, что мы движемся в верном направлении.

До конца года мы планируем выпустить еще несколько не менее интересных предложений, услуг, сервисов.

А что с качеством связи Tele2 в Рязанской области?

Сейчас в зоне уверенного приема сигнала 2G от Tele2 проживают более чем 96% населения нашего региона. Полностью покрыты связью города, крупные районы и большинство сел и поселков на территории Рязанской области.

Услуги скоростного интернета доступны более чем 75% жителей. При этом средняя скорость передачи данных составляет 2,8 Мбит в секунду — это хороший показатель, такая скорость позволяет с удобством смотреть онлайн-видео, качать тяжелые файлы, не говоря уже об общении в соцсетях и мессенджерах.

Абонентам важно не только качество связи, но и обслуживание. Как с этим обстоят дела у Tele2?

Мы поставили перед собой задачу стать лучшей сервисной компанией на рынке. В то время, когда конкуренция за абонента становится острее, а ключевые различия между компаниями стираются, качество обслуживания клиентов становится одной из важнейших ценностей.

Так, к примеру, решение телефонного обращения в нашем звонковом центре в среднем занимает всего 2 минуты, а среднее время ожидания ответа сократилось до 25 секунд.

В веб-чате на корпоративном сайте и мессенджерах Telegram и Viber ответ на запрос отправляется в среднем в течение 30 секунд. По результатам внутреннего исследования Tele2 более 95% абонентов Рязанской области довольны качеством обслуживания.

Также у нас работает 37 фирменных салонов связи Tele2. Они расположены в большинстве крупных населенных пунктов региона, в шаговой доступности от крупных объектов инфраструктуры и работают по удобному графику.

Расскажите о результатах работы компании на рынке бизнес-услуг в Рязанской области

Рязанские предприниматели доверяют нам более 7 лет. Кроме выгодных цен мы предоставляем удобные сервисы для бизнеса. Так, к в 2016 году одной из самых популярных услуг в регионе стал сервис для SMS-рассылок «Бизнес-SMS».

С помощью простого и удобного web-приложения бизнес-абоненты могут информировать своих клиентов о, например, заказах или акциях, при этом в поле «отправитель» будет указано название компании. Предпринимателям опция пришлась по вкусу. Нам приятен такой отклик и доверие клиентов.

В 2016 году корпоративными клиентами Tele2 стали более 200 компаний Рязанской области. Это и крупные предприятия, в том числе федеральные, и местные компании. Мы также успешно работаем с рынком малого и среднего бизнеса. Очень приятно открыть утром газету и в блоке с бизнес-статьями видеть в качестве контактных номеров рязанских предпринимателей прямые городские номера Tele2.

Спасибо за ваши интересные ответы, желаем успехов вашей компании и ждем новостей о новых предложениях Tele2.