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Звонкий первомай
1 мая в 16:00
Концерты

Звонкий первомай

ДК «Приокский»

День весны и труда отмечают 1 мая во многих странах мира, в том числе и России. Май — последний, самый светлый и прекрасный месяц весны.

Праздничные гуляния на протяжении всей истории праздника 1 мая в России сопровождались появлением балаганов, ярмарок, каруселей, различных лавок с чаем и сладостями. В этот выходной все желающие смогут спеть в караоке по-русски — дружно всем залом вспомнить любимые шлягеры прошлых лет вместе с поющим ведущим, режиссером и автором-исполнителем Геннадием Свиридовым.

Возраст
6+