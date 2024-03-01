Звонкий первомай

День весны и труда отмечают 1 мая во многих странах мира, в том числе и России. Май — последний, самый светлый и прекрасный месяц весны.

Праздничные гуляния на протяжении всей истории праздника 1 мая в России сопровождались появлением балаганов, ярмарок, каруселей, различных лавок с чаем и сладостями. В этот выходной все желающие смогут спеть в караоке по-русски — дружно всем залом вспомнить любимые шлягеры прошлых лет вместе с поющим ведущим, режиссером и автором-исполнителем Геннадием Свиридовым.