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Золушка
21 декабря в 17:00
Театр

Золушка

Дворец спорта «Олимпийский»

Этот музыкальный спектакль поставлен по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро «Золушка». Действия разворачиваются в старом королевстве. Золушке приснился сон, будто она танцует на балу с Принцем в красивом платье, но вдруг часы пробили 12 раз и все исчезает. Золушка просыпается и оказывается у себя дома в старом платье и чепце. Это был всего лишь сон…

Новый год, пожалуй, самое волшебное время года! И самые волшебные истории случаются именно в это время. Создатели спектакля в одном представлении объединили прекрасную музыку Гельсят Шайдуловой, музыкальные композиции на слова поэта-песенника Михаила Шаброва, незабываемое ледовое шоу, красивые костюмы, фигурное катание и цирковые номера.

Перед представлением детей ждет интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Возраст
0+
Жанры
Для детей, Новый год для детей, Лед