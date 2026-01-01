Московский театр «Классический балет XXI век». В главной партии заслуженная артистка РФ Елизавета Небесная.

Балет в 2-х действиях

«Жизель» — один из самых старинных балетов, сохранившихся до наших дней. Шедевр эпохи романтизма, этот балет стал украшением афиши многих театров мира и вошел в репертуар самых замечательных мастеров сцены. Эта история о любви неподвластной смерти, покоряет сердца зрителей уже второе столетие.

В основу балета «Жизель» положена старинная поэтическая легенда о «виллисах» — невестах, умерших до свадьбы. В полночь, рассказывает предание, виллисы выходят из своих могил и танцуют. Горе путнику, который встретится им — виллисы вовлекают его в свой хоровод и кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Деревенская девушка Жизель влюбляется в юношу. Он отвечает взаимностью, но не собирается на ней жениться, у него уже есть богатая невеста. Узнав правду, Жизель теряет от горя рассудок и умирает. Но любовь сильнее смерти.

Музыка А. Адана.

Либретто Т. Готье и Ж. Сен-Жоржа.

Хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции заслуженной артистки РФ Е. Небесной