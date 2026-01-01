Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
668
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 986
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 794
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 763
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Жизель
28 февраля в 17:00
Театр

Жизель

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Московский театр «Классический балет XXI век». В главной партии заслуженная артистка РФ Елизавета Небесная.

Балет в 2-х действиях

«Жизель» — один из самых старинных балетов, сохранившихся до наших дней. Шедевр эпохи романтизма, этот балет стал украшением афиши многих театров мира и вошел в репертуар самых замечательных мастеров сцены. Эта история о любви неподвластной смерти, покоряет сердца зрителей уже второе столетие.

В основу балета «Жизель» положена старинная поэтическая легенда о «виллисах» — невестах, умерших до свадьбы. В полночь, рассказывает предание, виллисы выходят из своих могил и танцуют. Горе путнику, который встретится им — виллисы вовлекают его в свой хоровод и кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Деревенская девушка Жизель влюбляется в юношу. Он отвечает взаимностью, но не собирается на ней жениться, у него уже есть богатая невеста. Узнав правду, Жизель теряет от горя рассудок и умирает. Но любовь сильнее смерти.

Музыка А. Адана.

Либретто Т. Готье и Ж. Сен-Жоржа.

Хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции заслуженной артистки РФ Е. Небесной

Возраст
12+