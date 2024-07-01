Узнать много нового об экзотических для средней полосы животных можно на новой выставке «М5 Молл» «Живые тропики», которая начнет работу в ТРЦ с 28 июня.

На выставке можно будет увидеть черепаху, игуану, обезьян, крокодила, привычных кроликов, родиной которых ученые называют жаркую Испанию, енотов, а также много красивых бабочек. Для этих изящных насекомых на выставке выделена отдельная экспозиция — настолько яркие и воздушные эти представительницы тропической фауны.

Собираясь на выставку с детьми, стоит помнить о нескольких важных правилах посещения: кормить, принесёнными с собой продуктами, оставлять детей без присмотра и, главное, дразнить и пугать животных — на выставке не приветствуется. Ведь доброе отношение к братьям нашим меньшим — это основа уважения между человеком и природой.