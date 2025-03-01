В преддверии Международного женского дня Цифровой музей рад представить новый выставочный проект «Женщинам посвящается…»

Всегда ли женщина воспринималась обществом одинаково? Как культурные и исторические процессы влияли на образ женщины и ее самоощущение? Что значит «быть женщиной»?

Цифровая выставка «Женщинам посвящается…» призвана показать развитие женского образа с конца XIX до начала XXI века и продемонстрировать изменения в восприятии женщин и их самоощущении под влиянием революции, войн и иных процессов. На выставке представлены цифровые копии музейных предметов из фондов Музея молодежи, среди которых фотографии, открытки, предметы быта, журналы и письма, раскрывающие разные стороны жизни женщины на ее непростом пути становления и самореализации.