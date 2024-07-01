Как избавиться от опостылевшей жены? Герой решает эту проблему оригинально, инсценируя собственную гибель. Все получается замечательно: он свободен и через какое-то время находит новую любовь, а бывшая супруга получает солидную страховку и успокаивается в объятьях друга семьи. Когда брак опять дает трещину, готовый рецепт есть и проблема решается по тому же сценарию…

Что ж, раз все так просто, почему бы не провернуть это дельце еще раз, когда настало время «сменить декорации». Но все тайное становится явным и в жизни героя настает черный день: по очереди в его доме появляются все участники этой давней истории. Вот тут то и начинается самое интересное…

Стильная музыкальная комедия «Женитьба по СЦЕНАРИЮ» — наш подарок поклонникам нестареющих французских ретро-шлягеров с участием Бурвиля, Луи де Фюнеса, Жана Габена, Ива Монтана… а также всем, кто неравнодушен к эксцентрической комедии с элементами буффонады, пародии и абсурдистского юмора