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Женитьба по сценарию
18 октября в 19:00
Театр

Женитьба по сценарию

МКЦ

Как избавиться от опостылевшей жены? Герой решает эту проблему оригинально, инсценируя собственную гибель. Все получается замечательно: он свободен и через какое-то время находит новую любовь, а бывшая супруга получает солидную страховку и успокаивается в объятьях друга семьи. Когда брак опять дает трещину, готовый рецепт есть и проблема решается по тому же сценарию…

Что ж, раз все так просто, почему бы не провернуть это дельце еще раз, когда настало время «сменить декорации». Но все тайное становится явным и в жизни героя настает черный день: по очереди в его доме появляются все участники этой давней истории. Вот тут то и начинается самое интересное…

Стильная музыкальная комедия «Женитьба по СЦЕНАРИЮ» — наш подарок поклонникам нестареющих французских ретро-шлягеров с участием Бурвиля, Луи де Фюнеса, Жана Габена, Ива Монтана… а также всем, кто неравнодушен к эксцентрической комедии с элементами буффонады, пародии и абсурдистского юмора

Актёры
Анатолий Руденко, Светлана Галка, Илья Оболонков, Оксана Сташенко, Дмитрий Ратомский, Мария Болтнева
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Мюзикл