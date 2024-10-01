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Зеркало сцены — 2024
31 октября в 19:00
Театр

Зеркало сцены — 2024

Театр драмы

«Зеркалу сцены» — десять лет! Друзья, главная театральная премия Рязанского края отмечает юбилей!

Осенью театралы Рязани, по традиции, подводят итоги прошлого сезона, вспоминают его самые яркие моменты и строят планы на будущее. «Зеркало сцены» — это азарт и страсть, волнение и эйфория, это состязание и праздник, встреча друзей и яркое шоу. Этой осенью мы умножим «Зеркало» на десять!

Друзья, мы приглашаем вас на день рождения фестиваля!

С 25 по 30 октября смотрим спектакли-участники конкурса, а 31 числа собираемся в Рязанском театре драмы на торжественную церемонию награждения победителей.

Живая музыка, специальные гости, творческие подарки и главные виновники торжества — любимые артисты! Только один раз в году все театры города — в одном зрительном зале. Вместе с публикой. А в «Зеркале сцены»… Лучшее за десятилетие и главное сейчас, но в то же время — сама вечность: театр и его магия!

Возраст
12+