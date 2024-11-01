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Заложники любви
6 декабря в 19:00
Театр

Заложники любви

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рождество — время Чудес. Вот и очаровательной русской вдовушке Екатерине Ивановне повезло: к ней приходит агент американской компании мистер Скотт с рекламным предложением, но дело неожиданно поворачивается так, что Екатерину Ивановну и мистера Скотта сражает Любовь с первого взгляда и они, потеряв головы, уже готовы пожениться. Скотт зовет возлюбленную в Америку, а Екатерина Ивановна, как истинная патриотка, убеждает его, что жить им надо непременно в России. С этого момента жизнь героев разворачивается на 180 градусов и они оказываются вовлечены в удивительные события и неожиданные перипетии, без которых не обходится ни одна Рождественская ночь. Ситуация усугубляется тем, что в разрешение вопроса: что лучше: Америка или Россия, бесцеремонно вторгаются два милых пришельца: феминистка Дебора и балагур Гришаня. Одним словом: Рождественские Чудеса!

Легкая, остроумная комедия, позволяющая насладиться игрой прекрасного актерского ансамбля и ощутить вкус незабываемого театрального праздника.

Продолжительность: 2 часа 15 минут с одним антрактом.

Возраст
12+