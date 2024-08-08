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Зальцбург: Макбет

Самая коварная пара Макбетов — Асмик Григорян и Владислав Сулимский — в настоящем оперном мистическом триллере. Кшиштоф Варликовский и Филипп Жордан создают захватывающий спектакль, где музыкальная роскошь идеально дополняет психологическую глубину интерпретации. В главных ролях — Владислав Сулимский и Асмик Григорян.

Оперой «Макбет» Джузеппе Верди распрощался с принятыми в то время канонами оперного жанра и создал одно из наиболее мрачных и зловещих своих творений. Монументальные хоры соседствуют с чрезвычайно эффектными ариями и дуэтами, в которых Верди раскрывает нам внутренний мир своих одержимых властью героев. В постановке Кшиштофа Варликовского эта бессмертная драма приобретает новую интерпретацию, увлекающую зрителя в напряженное путешествие сквозь бездны человеческой психики: разочарованные в жизни и разгневанные бездетностью, Макбет и его жена используют любую возможность, чтобы приобрести ещё больше власти, и ради этого готовы идти по трупам. Однако под тяжестью вины эти двое вскоре утрачивают ясность рассудка и становятся жертвами собственной алчности.

Режиссёр
Кшиштоф Варликовский, Хеннинг Кастен
Актёры
Владислав Сулимский, Асмик Григорян, Тарек Назми, Джонатан Тетельман, Катерина Пива, Эван ЛеРой Джонсон, Алексей Кулагин, Гриша Мартиросян
Продолж.
157 мин.
Премьера
2024-08-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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