Зальцбург: Макбет

Самая коварная пара Макбетов — Асмик Григорян и Владислав Сулимский — в настоящем оперном мистическом триллере. Кшиштоф Варликовский и Филипп Жордан создают захватывающий спектакль, где музыкальная роскошь идеально дополняет психологическую глубину интерпретации. В главных ролях — Владислав Сулимский и Асмик Григорян.

Оперой «Макбет» Джузеппе Верди распрощался с принятыми в то время канонами оперного жанра и создал одно из наиболее мрачных и зловещих своих творений. Монументальные хоры соседствуют с чрезвычайно эффектными ариями и дуэтами, в которых Верди раскрывает нам внутренний мир своих одержимых властью героев. В постановке Кшиштофа Варликовского эта бессмертная драма приобретает новую интерпретацию, увлекающую зрителя в напряженное путешествие сквозь бездны человеческой психики: разочарованные в жизни и разгневанные бездетностью, Макбет и его жена используют любую возможность, чтобы приобрести ещё больше власти, и ради этого готовы идти по трупам. Однако под тяжестью вины эти двое вскоре утрачивают ясность рассудка и становятся жертвами собственной алчности.