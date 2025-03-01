9 апреля 2025 года ждем вас на спектакле со Светланой Ходченковой и Александром Метелкиным в главных ролях, режиссер — Павел Пархоменко. «Зал ожидания» — спектакль театра «Ателье» («Независимый театральный проект»), крупнейшего частного театра России. В прошлом сезоне ему исполнилось 30 лет.

СИНОПСИС

«Зал ожидания» российская версия пьесы «La Valse du hasard» известного французского драматурга Виктора Аима, пьесы которого ставились во многих странах мира. В центре спектакля — актерский дуэт Светланы Ходченковой и Александра Метелкина. «Зал ожидания» — это уникальная история отношений героев: между небом и землей, мужчиной и женщиной, игрой и реальностью.

Ты оказался между двух миров. Куда дальше? Что после? Зависит от того, как была прожита жизнь. Твое будущее находится в абсолютной власти Ангела. Мудрого, смешного, искреннего. Он предлагает тебе сыграть в игру. Правила просты: рассказать о своей жизни предельно честно, избегая банальностей. Согласишься? Но помни — даже один неверный шаг может все изменить. Шанс достучаться до небес есть.

АКТЕРЫ

Ролей в театре у Светланы Ходченковой гораздо меньше, чем в кино, но почти все они в театре «Ателье». Впервые на профессиональной сцене она появилась сразу после окончания института в спектакле театра «Ателье» «Госпиталь «Мулен Руж» по пьесе Д. Лоран в режиссуре В. Шамирова, имевшем большой зрительский успех.

СОЗДАТЕЛИ

Автор пьесы Виктор Аим — корифей французской драматургии, автор множества разножанровых пьес, сценарист, актер, педагог, секретарь Центра французского театра при ЮНЕСКО.

Режиссер спектакля «Зал ожидания» Павел Пархоменко (спектакли в театре им. Моссовета — «Мама» (Ф.Зеллер), «Москва. Полный круг» (А.Архипов), «Соло для часов с боем» (О.Заградник); в театре им. Вахтангова

О ТЕАТРЕ

Театр «Ателье» — крупнейший частный театр России, созданный продюсером Эльшаном Мамедовым в 1993 году. Первый спектакль театра — «Игра в жмурики» — имел ошеломительный успех и во многом задал вектор развития, которому театр верен и по сей день: спектакли создают профессионалы высочайшего класса, в них играют звезды первой величины, и пьесы для постановки выбираются только те, которые находят отклик в сердцах современного зрителя.