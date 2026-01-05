Закрытие Новогодней столицы-2026

7 января приглашаем рязанцев и гостей города на Лыбедский бульвар! На Главной сцене у цирка с 15:00 до 18:45 пройдёт яркая музыкальная программа. Всех ждет «миллион голосов», а также «Космическое путешествие» и «Арктическая экспедиция»

Гости праздника встретятся с Дедом Морозом и прекрасной Снегурочкой — её костюм создан по эскизу гениального русского художника Михаила Врубеля. Ненадолго на Рязанской земле даже настанет настоящая «Вятская зима».

В этот день Рязань наполнится чудесной рождественской атмосферой. Главным событием будет «эстафета волшебства»: рязанская снежинка отправится к следующему городу‑новогодней столице России.