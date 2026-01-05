Рязань
Итоги года
Публикации
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 2026 15:50
1 309
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
576
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
931
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 423
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Закрытие Новогодней столицы-2026
7 января в 15:00
Праздники

Закрытие Новогодней столицы-2026

Лыбедский бульвар

7 января приглашаем рязанцев и гостей города на Лыбедский бульвар! На Главной сцене у цирка с  15:00 до  18:45 пройдёт яркая музыкальная программа. Всех ждет «миллион голосов», а также «Космическое путешествие» и «Арктическая экспедиция»

Гости праздника встретятся с Дедом Морозом и прекрасной Снегурочкой — её костюм создан по эскизу гениального русского художника Михаила Врубеля. Ненадолго на Рязанской земле даже настанет настоящая «Вятская зима».

В этот день Рязань наполнится чудесной рождественской атмосферой. Главным событием будет «эстафета волшебства»: рязанская снежинка отправится к следующему городу‑новогодней столице России.

Возраст
0+