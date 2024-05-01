Юбилейный вечер группы Feelin’s

Поклонников джаза и легендарной группы «Feelin's» ждет юбилейный творческий вечер Геннадия Филина — композитора, аранжировщика, пианиста, руководителя группы «Feelin's». Творческий вечер посвящен его 60-летию, а также 40-летию его коллектива.

В концерте примут участие — группа «Feelin's», звёзды российского степ-шоу «Вортекс», певица и актриса Наталья Богданова, гитарист Станислав Глушенков и трубач Анатолий Петров, а также друзья коллектива.

Наконец-то приедет родной брат Геннадия Филина Павел Филин, который много лет играл на гитаре в группе «Feelin's». Сейчас он известный ученый, исследователь культурного наследия Арктики и Антарктики.

О группе:

Группа «Feelin's» образовалась в 1984 г. как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появилась на сцене рязанского радиотехнического института. Прошла длительный путь развития от любительского до профессионального уровня. В конце 1999 г. стала муниципальным коллективом г. Рязани по указу экс-главы города Павла Маматова. В 2014 году получила статус «Ведущий коллектив Рязанской области».

Сейчас «Feelin's» — это международный проект, солистом которого является известный итальянский вокалист Boris Savoldelli. Благодаря деятельности группы и творческого центра «Feelin's», созданного на базе коллектива в 2003 году, в Рязани под девизом «Музыка, объединяющая Мир» проведены множество международных джазовых фестивалей и концертов с участием исполнителей из разных стран.