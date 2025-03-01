Юбилейный концерт Feelin’s

Группа Feelin’s отметит 25-летие в статусе муниципального коллектива Рязани большим сольным концертом.

Поклонников джаза и знаменитой рязанской группы «Feelin's» ждет их творческий вечер в честь 25-летия в статусе муниципального коллектива. Группа выступит в своем основном составе инструментального квартета:

Геннадий Филин — фортепиано, руководитель коллектива;

Сергей Долгишев — саксофон;

Вячеслав Сергеев — барабаны;

Константин Панкратов — бас.

Энергия и захватывающий драйв, красивые мелодии и аранжировки — вот составляющие уникального почерка «Feelin's».В концерте прозвучит классика мирового джаза, отечественные ретро-хиты в стиле «Feelin's» и авторская музыка руководителя коллектива Геннадия Филина.

О группе:

Группа «Feelin's» образовалась в 1984 г. как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появилась на сцене рязанского радиотехнического института. Прошла длительный путь развития от любительского до профессионального уровня.

1 января 2000 г. стала муниципальным коллективом г. Рязани по указу экс-главы города Павла Маматова. В 2014 году получила статус «Ведущий коллектив Рязанской области».

Период с 2000-го года является наиболее плодотворным в жизни ансамбля. Музыканты представляли наш город на многих крупных форумах, фестивалях и мероприятиях в России и за рубежом — фестивали Народного артиста России Игоря Бутмана — «Триумф джаза», «Сочи джаз», «Московский джазовый фестиваль», EuroCityFest 2003 (Германия), Novara Jazz (Италия) и многие другие.

Издано 10 музыкальных альбомов в издательских компаниях «Монолит Рекордс» и «Butman Music».

Создан проект ЕсенинJazz, ставший известным на всю страну и названный Игорем Бутманом «выдающимся событием российской музыки, достойным экспорта в мировое культурное пространство».

ЕсенинJazz развивает тему творчества нашего великого земляка Сергея Есенина, приглашая в международный музыкальный проект исполнителей из разных стран мира. Геннадий Филин и группа «Feelin's» — лауреаты международной литературной премии им. С. Есенина «О, Русь, взмахни крылами».

В своем расширенном формате вот уже 11 лет «Feelin's» — это международный проект, солистом которого является известный итальянский вокалист Boris Savoldelli. Коллектив выступает в лучших филармонических залах России, ежегодно наращивая гастрольную деятельность благодаря успешным аншлаговым концертам.

Коллектив также ведет активную просветительскую деятельность патриотической направленности для детей и подростков. Так, в 2023—2024 гг. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализован проект «С чего начинается Родина» совместно с рязанскими школами, в котором более 400 школьников исполняли с группой Feelin’s песни золотого фонда советской эпохи и песни о родном крае. Проект вышел на федеральный уровень и был представлен в Республике Удмуртия.

На протяжении 17 лет «Feelin's» являются со-организаторами детских экологических мероприятий в Окском государственном биосферном заповеднике.

Руководитель Feelin’s Геннадий Филин входит в книгу «100 выдающихся рязанцев», удостоен высшей муниципальной награды — медали Надежды Чумаковой за выдающиеся достижения в культуре Рязани.

Благодаря деятельности группы и творческого центра «Feelin's», созданного на базе коллектива в 2003 году, в Рязани под девизом «Музыка, объединяющая Мир» проведены множество джазовых фестивалей и концертов с участием исполнителей из разных стран.