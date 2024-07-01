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Яблоко раздора
21 октября в 19:00
Театр

Яблоко раздора

МКЦ

Уморительная, остросюжетная, парадоксальная и слегка «черная» комедия проведет героя по кругам ада — через пляж и травматологическую клинику, тюрьму и сумасшедший дом. И все это из-за очаровательной блондинки Эвы, которая решила убить своего мужа, а в соучастники взяла своего любовника Бруно, который готов на все ради нее. В основе спектакля лежит пьеса итальянского драматурга Альдо Николаи, который, в свою очередь, за основу взял произведение своего соотечественника Данте Алигьери. Удивительная своими поворотами событий комедия «Яблоко раздора» придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку, делая вечер, проведенный в стенах театра незабываемым.

Режиссёр
Ирина Лычагина
Актёры
Александр Носик, Денис Матросов, Карина Мишулина, Елена Бирюкова, Олег Штефанко
Возраст
16+
Жанры
Комедия