Уморительная, остросюжетная, парадоксальная и слегка «черная» комедия проведет героя по кругам ада — через пляж и травматологическую клинику, тюрьму и сумасшедший дом. И все это из-за очаровательной блондинки Эвы, которая решила убить своего мужа, а в соучастники взяла своего любовника Бруно, который готов на все ради нее. В основе спектакля лежит пьеса итальянского драматурга Альдо Николаи, который, в свою очередь, за основу взял произведение своего соотечественника Данте Алигьери. Удивительная своими поворотами событий комедия «Яблоко раздора» придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку, делая вечер, проведенный в стенах театра незабываемым.