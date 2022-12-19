Я сердцем никогда не лгу…

Программу о жизни и творчестве великого русского поэта Сергея Александровича Есенина представит детский музыкальный театр «Созвездие Добра». Мероприятие приурочено к 130-летию со дня рождения поэта.

В исполнении воспитанников детского музыкального театра «Созвездие Добра» прозвучат стихи Есенина, будут исполнены песни на известные стихи автора, аранжированные в современной обработке. Зрители откроют для себя страницы жизни великого земляка, смогут по-новому взглянуть на творчество поэта.

«Созвездие Добра» — детский музыкальный театр Муниципального культурного центра, которым руководит Червоненко Татьяна Серафимовна. Это достаточно известный в регионе и за его пределами коллектив, в котором дети развиваются в разных направлениях: вокал, современная хореография, актерское мастерство, искусство общения, журналистика. Его воспитанники — неизменные участники каждого значимого мероприятия города.