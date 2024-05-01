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Выставка архитектора Игоря Ивановича Сенченко
6 июня в 09:00
Выставки

Выставка архитектора Игоря Ивановича Сенченко

ДК «Приокский»

В первый летний месяц во Дворце культуры «Приокский» пройдёт выставка произведений графики рязанского архитектора Игоря Ивановича Сенченко (1932-2006 гг.). Официальное открытие состоится 3 июня в 14:00 (вход свободный). Талантливый и самобытный мастер немало сделал для формирования облика Рязани. Здесь он провел наиболее плодотворный и яркий период своей творческой жизни, многие значимые архитектурные объекты города и области возведены по его проектам или при его участии. В экспозиции будет представлено более 20 работ Игоря Ивановича.

Выставка предоставлена в рамках проекта «Наследие. Забытые имена» фонда «Творческое достояние». Данный проект презентует произведения искусства из наследия рязанских художников. Показ работ будет проходить на протяжении всего 2024 года в учреждениях сферы культуры и учреждениях дополнительного образования города.

«Творческое достояние» — уникальное некоммерческое объединение, занимающееся сохранением и популяризацией творчества ушедших из жизни талантливых рязанцев. Фонд был организован 20 лет назад по инициативе творческой интеллигенции. За это время Президент фонда Раиса Алексеевна Лысенина и активисты сохранили для потомков более тысячи экспонатов. Многие из работ уникальны. Они демонстрируют высокопрофессиональную технику исполнения, несут атмосферу ушедшей эпохи, а также представляют историческую и художественную ценность.

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