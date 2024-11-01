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Вперед — это движение вверх
4 декабря в 10:00
Театр

Вперед — это движение вверх

МКЦ

Любовь к Родине, что может быть важнее. Но один любит только брать, а другой хочет создавать и созидать. В новой программе детского музыкального театра «Созвездие Добра» поднимается тема конфликта взглядов подростков на то, кто они в современном обществе, какое участие в жизни страны должны принимать, какая роль им отведена.

Постановка направлена на продвижение основных принципов и ценностей современной России — крепкая семья, дружба, патриотизм, служение Отечеству.

«Созвездие Добра» — детский музыкальный театр Муниципального культурного центра, которым руководит Червоненко Татьяна Серафимовна.

Это достаточно известный в регионе и за его пределами коллектив, в котором дети развиваются в разных направлениях: вокал, современная хореография, актерское мастерство, искусство общения, журналистика. Его воспитанники — неизменные участники каждого значимого мероприятия города.

Возраст
12+