Любовь к Родине, что может быть важнее. Но один любит только брать, а другой хочет создавать и созидать. В новой программе детского музыкального театра «Созвездие Добра» поднимается тема конфликта взглядов подростков на то, кто они в современном обществе, какое участие в жизни страны должны принимать, какая роль им отведена.

Постановка направлена на продвижение основных принципов и ценностей современной России — крепкая семья, дружба, патриотизм, служение Отечеству.

«Созвездие Добра» — детский музыкальный театр Муниципального культурного центра, которым руководит Червоненко Татьяна Серафимовна.

Это достаточно известный в регионе и за его пределами коллектив, в котором дети развиваются в разных направлениях: вокал, современная хореография, актерское мастерство, искусство общения, журналистика. Его воспитанники — неизменные участники каждого значимого мероприятия города.