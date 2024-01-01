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Волшебная книга: Княzz
6 марта в 19:00
Концерты

Волшебная книга: Княzz

Дворец спорта «Олимпийский»

Название символизирует путешествие в сказочный мир Князя, ведь книга всегда являлась неотъемлемым атрибутом его творчества. Также «Волшебная книга» — это песня из нового альбома «Платим за Шута!», который группа «КняZz» выпустила в конце 2023 года. И, конечно, вы услышите на предстоящем концерте новые драйвовые композиции из первой части пластинки, баллады из второй, а также горячо любимые хиты за все творчество Андрея. Команда всегда старается делать свою программу насыщенной, чтобы концерты проходили энергично и весело, чтобы каждый мог окунуться в свою историю мощных хитов или рок-баллад в классическом стиле группы «КняZz».

Для более полного погружения зрителей в сказочный мир Андрей Князев совместно с художником по свету работают над оформлением шоу. Вас ждут новые персонажи, образы и атмосферные локации на экранах, которые уже стали визитной карточкой Князя.

Тур «Волшебная книга» пройдёт на самых крупных площадках вашего города, что позволяет организовать масштабное шоу с мощным звуком, световым шоу и большими экранами.

Возраст
16+
Жанры
Рок