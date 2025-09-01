Вокальная группа VIVA

В 2025 году группа «VIVA» отмечает важную дату — 10 лет ярких выступлений, незабываемых эмоций и музыкальных открытий!

В честь юбилейной даты группа «VIVA» подготовила уникальную программу, которая объединит лучшее за годы творческой деятельности: всеми любимые хиты, стихи и рассказы, премьеры песен, интерактив со зрителем, все то, что вдохновляет, мотивирует и заставляет окунуться в другую реальность.

Юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет» — это вечер, который нельзя пропустить. Не упустите свой шанс стать частью этого незабываемого события!