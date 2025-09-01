Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Вокальная группа VIVA
16 ноября в 18:00
Концерты

Вокальная группа VIVA

Концертный зал Рязанской областной филармонии

В 2025 году группа «VIVA» отмечает важную дату — 10 лет ярких выступлений, незабываемых эмоций и музыкальных открытий!

В честь юбилейной даты группа «VIVA» подготовила уникальную программу, которая объединит лучшее за годы творческой деятельности: всеми любимые хиты, стихи и рассказы, премьеры песен, интерактив со зрителем, все то, что вдохновляет, мотивирует и заставляет окунуться в другую реальность.

Юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет» — это вечер, который нельзя пропустить. Не упустите свой шанс стать частью этого незабываемого события!

Возраст
6+