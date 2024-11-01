С радостью сообщаем о проведении спектакля с участием Николая Перминова — российского киноактера театра и кино, ведущего программы на канале «Спас» «НОЙ», а также участника телешоу на центральных телеканалах. Николай исполнил главную мужскую роль в фильме «Мамино письмо», снятом телеканалом «Спас».

В фильмографии Николая насчитывается более 70 сериалов.

Авторский моноспектакль «Во всем виноват Чакраборти» — это уникальное театральное действие, в котором гармонично сочетаются танцы и собственные стихи Николая. Спектакль рассказывает о его творческом пути, начиная с непростого детства и заканчивая работой со звездами Голливуда, а также о том, как сложен путь артиста. Стихи и танцы в исполнении Николая не оставят вас равнодушными.

В этом спектакле актер остается один на один с самим собой, показывая всю глубину своих переживаний и открывая свою душу зрителям. Вместе с Николаем вы сможете окунуться в свое детство и вспомнить юность.