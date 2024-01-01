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Владимир Маркин
22 марта в 19:00
Концерты

Владимир Маркин

Галеон

С именем Владимира Маркина связана целая эпоха отечественной эстрадной музыки. Его творчество пронизано романтикой и любовью. Оно честное, простое и искренне. Именно это и сыграло решающую роль в популярности данного артиста. Владимир Николаевич появился на свет в посёлке Болшево, расположенном в Московской области недалеко от города Королев, 8 мая 1959 года.

Заниматься музыкой он начал в школьные годы. Уже тогда мальчик показывал незаурядные творческие способности. Но, несмотря на это, изначально молодой человек совершенно не собирался связывать свою жизнь с искусством. И поэтому по окончании школы он стал студентом Московского энергетического института. В студенческие годы будущий знаменитый музыкант продолжил свои занятия песенной самодеятельностью. Впоследствии им было перепробовано множество профессий и специальностей. Уже тогда он начал создавать собственные песни. А его профессиональная творческая карьера началась в середине 80-х годов двадцатого столетия.

В 1991 году увидел свет его первый альбом. Именно ему музыкант и обязан своей популярностью. Этот релиз был признан не только простыми слушателями, но и получил весьма высокие оценки специалистов. Такие композиции, как «Сиреневый туман», «Я готов целовать песок» и многие иные стали настоящими национальными хитами. И поэтому ничуть не странно, что с каждым годом число поклонников артиста стало существенно увеличиваться. Его почти все последующие релизы также ждал существенный успех. Примечательно, что исполнитель предпочитает петь только композиции собственного сочинения. Но при этом у него также имеется опыт написания песен для других вокалистов и коллективов.

Артист старается работать сольно. Но в его творческой карьере имеются и довольно удачные совместные творения. Со временем купить билеты на концерт Владимира Маркина оказалось возможным не только в России, но и за рубежом. Он многократно выступал для русскоязычных меломанов, живущих за границей. Кроме основной деятельности, артист работал на телевидении. Также он занимается продюсированием, политической деятельностью и не связанным с музыкой бизнесом.

Возраст
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