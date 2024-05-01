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VIVA классика
31 мая в 19:00
Концерты

VIVA классика

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

В программе примут участие:

Святослава Мороза (г. Москва), — скрипач-виртуоз, генеральный директор Фонда Натальи Гутман

Наталья Бутенко (г. Москва) — клавесин, лауреат международных конкурсов

Андрей Мирзоян — лауреат 4-х международных конкурсов в странах Европы, концертмейстер Камерного оркестра Рязанской области, скрипка.

Наша необыкновенная программа объединила музыку добаховской эпохи, немецкое барокко И.С. Баха и современную музыку XX века, включая произведения А. Шнитке.

Прочитайте описание нашей программы и вы не останетесь равнодушны к концерту:

В концерте:1. Генрих фон Бибер — Сюита «Баталия»

"Баталия" полна неожиданностей — струнные имитируют духовые и ударные, используется политональность, «приготовленный» бас и другие приемы, которых ждешь от композиторов XX века, а не от музыки, написанной в 1673 году. Collegno — удары по струнам древком смычка. Пиццикато — имитирующее звуки пушечных выстрелов. Подкладывание куска бумаги под струны контрабаса для имитации барабанной дроби. Соединение сразу восьми мелодий немецких, словацких и чешских народных песен — звучащих одновременно в разных тональностях и изображающих пение пьяниц.

П. Хиндемит считал Бибера одним из величайший композитор до баховской эпохи. Бибер прославился как виртуоз, сделал карьеру как композитор, получил благородную приставку von, а также абонемент на бесплатный хлеб, вино и дрова, но его собственное кредо звучало так: Fidem In Fidebus («верю в скрипки»).

2. И.С. Бах — Бранденбургский концерт № 3 BWV 1048Самым широким и совершенным выражением баховского оркестрового стиля явились шесть Бранденбургских концертов. Эта знаменитая серия была написана в Кётене, вероятно, около 1721 года для маркграфа Христиана Людвига Бранденбургского. Ноты партитур были найдены после смерти Баха в архивах маркграфа. Бранденбургский концерт № 3 считается одним из величайших произведений И.С. Баха и одним из самых сложных для исполнения из его бранденбургских концертов. В нем каждая партия инструмента имеет свою уникальную мелодию, но все они сливаются в одно целое, создавая потрясающую гармонию.

3. И.С. Бах — Концерт для клавесина с оркестром ре минор BWV 1052

Концерт написан ориентировочно в 1734 году, но как и большая часть музыки Баха, музыка к концерту в немузыкальной среде после его смерти была забыта. Ее возрождение началось с круга Феликса Мендельсона в 1830-е годы. Тогда же был издан концерт — спустя 100 лет после создания манускриптов.

У вас будет уникальная возможность послушать этот концерт на том инструменте для которого и была написана эта музыка — клавесин. Солистка: Наталья Бутенко

5. Т. Альбинони — Соната для скрипки ля минор op.6 No 11Солист: Андрей Мирзоян (скрипка)

6. А.Г. Шнитке- Соната для скрипки и камерного оркестраСолист: Святослав Мороз (скрипка)Партия чембало: Наталья Бутенко

Музыка Альфреда Шнитке — редкая гостья на филармонических сценах российских провинциальных городов. Соната № 1 для скрипки и камерного оркестра — это поистине музыка миров, вобравшая в себя разные стили и времена, трагедию и гротеск, иррациональное и эмоциональное. Исключительную ценность исполнения придает, то что А.Г. Шнитке был дружен с семьей Святослава Мороза и посвятил эту сонату его маме — всемирно известной виолончелистке, народной артистке СССР Наталье Гутман. Исполнителю не пришлось разгадывать тайны звукописи нотного текста: он жил в этой музыке с момента ее создания по сегодняшний день, по праву став лучшим ее интерпретатором.

Возраст
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