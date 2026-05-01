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Виктор Сухоруков «Счастливые дни»
10 июня в 19:00
Театр

Виктор Сухоруков «Счастливые дни»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Его имя — синоним творческой неуспокоенности, работоспособности, человеческой и актерской открытости.

О нем хочется говорить только в превосходной степени: талантливейший, популярнейший, многоликий, неутомимый. Одним словом — человек-оркестр.

Что может вдохновить такого известного актера на создание творческого вечера? Для Виктора Сухорукова таким поводом послужило посещение дома-музея Юлиана Семенова в Севастополе, стены которого увешаны фотографиями с автографами известных людей.

Так родился этот вечер одного актера. Как монолог о людях. О встречах и невстречах, о дружбе и предательстве, о горе и радости. И, конечно, о любви и преданности.

Виктор Сухоруков признается, что осуществил свои детские мечты. И пусть путь был нелегок и тернист, но главное, что он шел по нему сам. Плутал, ошибался, преодолевал крутые повороты, но он жил и продолжает жить собственной жизнью, не завидуя и не унывая.

Вечер с Виктором Сухоруковым — это история жизни человека театра в воспоминаниях, фотографиях и автографах. Это подарок не только поклонникам актера, но и всем любителям театра.

«Счастливые дни» — это история жизни автора в воспоминаниях, монолог о призвании, мечтах, любви и благодарности.

Возраст
12+