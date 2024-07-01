Виктор Иванов. Путь к совершенству

6 августа в 16.00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина открывается выставка рисунка народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственных премий и Международной литературной премии им. М. А. Шолохова Виктора Иванова «Путь к совершенству».

2 августа Виктору Ивановичу Иванову исполняется 100 лет. Творчество художника давно знают и ценят на Рязанской земле. Жители сел Ряссы, Исады, Аграмаково, Красный Яр стали героями многих произведений мастера. Два десятка лет в Рязани существует картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская», основу которой составили свыше шестисот картин и рисунков, подаренных художником.

Творчество Виктора Иванова занимает особое место в истории отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ — начала XXI столетий. Художник-философ, Виктор Иванов затронул в своих произведениях многие основополагающие вопросы бытия, сосредоточив внимание на важнейших этапах человеческой жизни от рождения до смерти. Его убеждённость в высоком предназначении каждого человека, живущего на Земле, имеет глубокую укоренённость в отечественной культуре.

В среде единомышленников, условно относимых к «поколению шестидесятых», обратившихся к изображению героических будней современников, Виктор Иванов оказался единственным, кто связал своё творчество с крестьянской темой. Именно труд на земле, уклад жизни крестьянства, его нравственные устои послужили основой для размышлений художника о духовных силах народа, выходившего победителем из суровых исторических испытаний.

Создание картины — сложный, многоступенчатый процесс, связанный с внимательным изучением натуры. В год своего юбилея Виктор Иванов предлагает зрителю выставку, раскрывающую этапы работы над картиной. В экспозицию вошли исключительно рисунки, среди которых преобладают наброски, эскизы и картоны к крупным, этапным полотнам — «путь к совершенству» художника. 200 работ, выполненных карандашом, углем, сангиной, сепией раскрывают развитие мысли автора от первых натурных впечатлений до кристаллизации общественно значимого замысла картины.

На выставке представлены подготовительные рисунки к таким этапным в творчестве Виктора Иванова холстам, как «В годы войны» (1958--1967), «Защитники Гаваны. Куба» (1961), «Рязанские луга» (1962-1967), «Похороны в Исадах» (1962-1983) «Человек родился» (1964-1969), «Уборка картошки» (1967), «На Оке» (1972), «На реке» (1969), «Ветеран Гражданской войны Михаил Александрович Угадчиков» (1977), «На крыльце» (1979), «Под мирным небом» (1982), «Ледоход» (1987), «В дни 1000-летия христианства на Руси в селе Исады» (1989), «Крещение» (1991), «Возвращение с лугов» (1999),), «Похороны» (1999), «Косцы» (2005) и др. Масштабные картоны расчерчены сеткой для переноса композиции в большой формат картины.

Среди экспонируемых работ преобладают рисунки из мастерской художника, многие из которых зрители увидят впервые. Выставку также дополняют произведения из коллекции галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская».