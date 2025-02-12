ВИА Ариэль

«Ариэль» отправляется в «золотой» гастрольный тур. Легендарному ансамблю «Ариэль» в 2018 году исполняется 50 лет!

Наш ВИА всего на пять лет младше не менее легендарных Rolling Stones. Но британские артисты сидят по своим домам, а российские звезды по полной программе ездят с гастролями по стране. В честь круглого юбилея очередной тур «Ариэля» объявлен «золотым» и хиты на его концертах будут звучать золотые и вечнозеленые.

«Наши песни знают и любят не только в России, ведем переговоры о юбилейных гастролях по Белоруссии, собираемся выступить еще и в Австрии, в Германии, в Израиле, — говорит художественный руководитель „Ариэля“ Ростислав Гепп. — Специально для юбилейных концертов мы подготовили двухчасовую программу, в которой представим как творчество из 60-х и 70-х годов, так и новые композиции из XXI века. В мире очень не много групп, возраст которых перевалил за 50, а они могут по два часа петь и плясать на сцене. „Ариэль“ — одна из них!»

Все песни играются вживую, с полной отдачей и гарантированно хорошим настроением у публики. Такие нетленные хиты как «Старая пластинка», «В краю магнолий», «Порт», «Вернемся на озера» заставляют зрителей подпевать и хлопать в ладоши. Отмечая предыдущие юбилеи, «Ариэль» что только не придумывал для своих поклонников. Коллектив устраивал совместный концерт с симфоническим оркестром, играл вместе с оркестром народных инструментов, привлекал уникальных сессионных музыкантов. С ближайшими гастролями все понятно: драйв, полная самоотдача, мелодичный материал и фирменное многоголосье «Ариэля». Приходите — будет здорово!