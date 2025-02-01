Весна в «Марко Молл»

Март в «Марко Молл» — это девять разноплановых мероприятий, которые созданы специально для разной аудитории: от семей с детьми и любителей породистых животных до представителей строительной индустрии.

«Ух ты! Масленица!». 1 марта, начало: 14:30

Открывает весну в «Марко Молл» широкая Масленица. Традиционные блины с ароматным чаем, масленичные русские забавы, выступление рязанских коллективов и большая игровая программа — каждый унесет с собой частицу веселого народного праздника.

Выставка собак «Содружество», 1 марта с 11:00—17:00 . Помещение у входа № 1

Для любителей породистых животных в мартовской афише «Марко Молл» две выставки, которые обязательно стоит посетить с детьми.

Выставка собак «Содружество» соберет на площадке центра собак разных пород. Гости смогут увидеть биглей, сиба-ину, среднеазиатских овчарок, французских бульдогов, американских стаффордширских терьеров. Здесь же можно не только увидеть лучших представителей пород, оценить их экстерьер, но и договориться с заводчиками о приобретении щенка понравившейся породы, а также узнать из первоисточника все особенности породы и тонкости воспитания щенка.

Выставка кошек «Veni, vidi, vici», 8 и 9 марта, с 10:30 до 18:00

Сражаться за чемпионские титулы International Cats Union в «Марко Молл» соберутся представители более тридцати породистых кошек из Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Рязани и Подмосковья. На 9 выставочных рингах и на кошачьем «Конгрессе чемпионов» судьи будут оценивать экстерьер усатых-полосатых. Среди редких породистых участников форума — тонкинские кошки.

На выставке в «Марко Молл» можно купить у заводчиков здорового и привитого котенка, который обязательно станет любимчиком семьи.

«Сияние весны», 8 марта, 14:00

8 марта в «Марко Молл» будут поздравлять нежных и любимых — представительниц прекрасной половины человечества. ТРЦ приготовил много подарков, которые сделают этот день ярким и особенным. Стилисты и визажисты создадут красивые и актуальные образы, а за праздничную атмосферу будет отвечать музыканты кавер-группы «Неон».

Традиционные и любимые маленькими гостями детские субботы стартуют в «Марко Молл» с 15 марта увлекательным приключением по мотивам мультипликационной истории «Маша и Медведь». В программе встреча с любимыми персонажами, творческий мастер-класс и веселая бумажная дискотека. Начало: 14:30. Вход свободный. 0+

22 марта — сказочная история «Русалочка». Маленьким гостям предстоит совершить настоящий подвиг — спасти праздник в подводном мире и вернуть Ариэль ее прекрасный голос. А еще дети освоят искусство создания картин из песка и станут свидетелями захватывающих крио-шоу. Начало: 14:30. Вход свободный. 0+

«В поисках динозавров», начало: 14:30. Вход свободный. 0+

29 марта детская площадка «Марко Молл» перенесет маленьких гостей в доисторические времена, когда планету населяли динозавры. Это увлекательное путешествие включает в себя интеллектуальный турнир и яркое мыльное шоу в финале.

RznBuild «Рязань — город будущего», с 11:00 до 20:00. Вход свободный

Все лучшее из строительной отрасли будет представлено 28 и 29 марта в «Марко Молл» на региональной выставке RznBuild «Рязань — город будущего». В десяти выставочных разделах представлена вся строительная индустрия «под ключ»: от встреч с застройщиками и производителями строительных материалов до готовых проектных решений.

Выставка товаров из Индии, с 10:00 до 19:00

А для любителей аутентичных изделий до 16 марта в «Марко Молл» работает выставка товаров из Индии.

Текстиль и ковры, украшения из натуральных камней, благовония и специи, кожаные изделия и натуральная косметика — в «Марко Молл» можно найти все, чем богата эта южно-азиатская страна.