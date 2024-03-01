Приглашаем всех 1 мая в 16:00 на площадь Зеленого театра ЦПКиО на праздник «Весна идет, весне дорогу!», организованный городским «Арт-центром».

Для взрослых и детей подготовили яркую программу и творческие площадки на свежем воздухе в любимом парке!

Волонтеры педагогического отряда «Кислород» при поддержке управления по физической культуре и массовому спорту города Рязани, с радостью и весенним задором предложат детям и взрослым поиграть в различные игры и посоревноваться в быстроте, смекалке и ловкости!

Так же вас ждет интерактивная программа с вопросами, загадками и, конечно же, с призами, ведь наш весенний праздник проводится при поддержке партнеров:

Сеть гипермаркетов «Офисмаг»

Сеть семейных ресторанов «ПиццаФабрика»

Парфюмерная вода «S Parfum»

Театральная студия для детей «Ирбис»

Не забудьте сделать крутые снимки в нашей фото-зоне, чтобы они напоминали вам об этом весёлом и ярком дне в течение всего года, и оставить своё доброе и радостное пожелание для всех горожан на стенде «Облака дружбы».

Ну, а в финале праздника, со стилизованным шоу с народным очарованием, для вас выступят финалисты теле-проекта «Новая Звезда», участники телепрограмм на федеральных ТВ каналах, частые гости на различных концертных площадках не только нашего города, но и всей Центральной России — группа «Балалайка 62».

В исполнении артистов вы услышите и народные хиты, и кавер-версии популярных эстрадных песен, и собственные авторские песни группы, которые набирают миллионы просмотров на просторах интернета и даже входят в репертуар многих коллективов!

Приходите к нам на праздник «Весна идёт, весне дорогу!», и мы вам обещаем массу положительных эмоций, новых знакомств, добрых встреч и прекрасного настроения весенним майским вечером.