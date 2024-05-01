Весна-2024

Весенняя областная выставка проводится Рязанской организацией Союза художников России ежегодно. В экспозицию вошло 185 работ 98 авторов, 53 из которых являются членами Союза художников и других творческих союзов Рязани и Москвы.

Областные выставки делятся на несколько разделов, соответствующих видам искусства. Живописный представлен работами заслуженных художников РФ С. Ильиной, В. Решедько, В. Чавкина, заслуженных работников культуры РФ Т. Власовой и М. Рытькова, почётного работника культуры и искусства Рязанской области Е.Борисова. В этом году художники приоритетными выбрали жанры портрета и пейзажа. Рязанские просторы привлекли А. Ларюнина, В. Петрушова, М. Рытькова, Ю.Гольцеву. Живописная графика пейзажа — так можно сказать о холстах А. Межеедова и Д.Чернова. Некоторых художников привлёк урбанистический (С.Ильина) и сельский пейзаж (Д.Гумбатова, Л. Костев). Валерий Потапов остался верен теме архитектуры. Внимание к внутреннему состоянию человека — в портретах Л. Костева, В. Чавкина, В.Сыроешкина. Натюрморт стал одним из любимых жанров художников. К нему обратились Т. Власова, Е. Гонтаренко, О. Калинкина, А.Оконечников. С философским триптихом выступил молодой художник Р.Потапов. К теме специальной военной операции обратились А. Миронов, В.Янаки.

В раздел графики вошли акварели С. Абакумова, С. Романовой, Я. Половинкиной, А. Лощинина, гравюра на пластике Е. Трубниковой, работы в смешанной техника Н. Блиновой, С. Поклоновой, Е. Евсеевой, карандашный рисунок Л. Токаревой, цветная литография Д. Кантаржи, монотипии А. Михайловой, линогравюра А. Потаниной, пастели А. Михайловой и И.Родина. К сериям обратились А. Потапов (3 листа цветной линогравюры «Другие»), Т. Пивоварова (4 акварельных листа «От Масленицы до Троицы»), И. Ситников (2 работы из серии иллюстраций к роману А.И.Герцена «Кто виноват?»). А. Струсевич выступил в различных техниках — офорте, монотипии и работе, выполненной тушью. Зарубежный художник Т. Полищук (Кноссен) (Нидерланды) в этом году представлена графикой «Миру быть».

В экспозицию вошли скульптуры заслуженного художника РФ Раисы Лысениной, Василия и Полины Горбуновых.

Раздел народного искусства составили вышивка и скопинская керамика. Это михайловское кружево заслуженных художников РФ И. Копытиной и Т. Пресновой, полотенце «Россия — Родина моя» М.Ибрагимовой. В разделе скопинской керамики экспонируются произведения Н. Годовиковой, Т. Киселевой, И. Куровой, И.Якушкиной. Также в этом году разнообразно представлено творчество семьи гончаров — Н. Половинкиной, А. Воеводкина и Н.Половинкина. Дополнили раздел кумган, кувшин и фляга Д.Катуниной.

В разделе керамики выступили с композициями из шамота Г. Сметанина, Г. Хохлова; Н. Штырева с серией «Мещера», дебютировала с анималистической темой М.Захарьящева.

К сфере декоративно-прикладного искусства относятся сценические костюмы Елены Селивановой, авторские куклы И. Сельмен, гобелен С. Поклоновой, коллективная работа- полотенце «Бубенцы» Е.Меркушкиной. Н. Славинской, Н. Клопковой, кружево и вышивка Д.Ворониной. Также в раздел включена мозаика Е. Толкуновой и декоративные росписи акрилом по дереву М.Мироновой. Отдельное пространство в экспозиции занимают иконы А.Сорокина.