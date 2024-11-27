Венская опера: Турандот

От китайского ритуала до фрейдистской психодрамы: Йонас Кауфман и Асмик Григорян в пуччиниевской головоломке. В неординарной постановке Клауса Гута Турандот — ледяная принцесса из китайской сказки — не носит традиционных нарядов. Режиссер фокусируется на внутреннем мире главных героев, прибегая к прочтению, которое могли бы одобрить корифеи психоаналитики.

Из классической оперы о жестокости, жертвенности и силе любви «Турандот» превратилась в актуальную историю комплексов, травм и отрицания. Героиня здесь — не надменная дочь императора, а раненая душа. Три загадки Турандот призваны защитить ее, а не просто перехитрить навязчивых женихов. Невероятная Асмик Григорян в паре с самым знаменитым тенором современности Йонасом Кауфманом сотворили из давно знакомого сюжета острую, современную, тонкую психологическую партию.

«Турандот» — последняя из опер Пуччини, и она осталась неоконченной. Ее завершил друг Пуччини, итальянский композитор Франко Альфано. Премьера состоялась в театре Ла Скала через два года после смерти Пуччини и имела громадный успех. В традициях итальянской оперы XIX века Пуччини использовал до тех пор неизвестные восточные мелодии и украсил партитуру колоритом бывшей китайской империи. Клаус Гут ставит «Турандот» на сцене Венской оперы как камерную драму на вечные темы, без всяких псевдокитайских клише и с великолепными артистами в главных партиях — восходящей звездой Асмик Григорян и любимцем публики Йонасом Кауфманом. Григорян дебютирует в партии Турандот и делает это «блестяще. […] Ее пение раскрывает душу женщины» (Die Presse) и завораживает «сверкающими верхними нотами, холодной кантиленой и глубокой эмоциональностью» (Süddeutsche Zeitung). По контрасту Неизвестный Принц предстает не столько доблестным завоевателем, сколько сочувственным компаньоном, который протягивает руку помощи женщине, сражающейся со своими демонами. Партия Калафа для Йонаса Кауфмана также дебют, и он поет знаменитую арию «Nessun dorma» «с величайшей чувствительностью» (Salzburger Nachrichten), «он в своей стихии на высоких нотах, а бархатный тембр убедителен во всех регистрах» (Der Standard). Российская сопрано Кристина Мхитарян играет трогательную Лю с «очаровательно красивым сопрано» (Kronen Zeitung). Дирижер Марко Армильято «радует роскошным великолепием пуччиниевского звучания» (Falter).