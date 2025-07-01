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Велогонка «Старая Рязань»
17 августа в 09:00
Спорт

Велогонка «Старая Рязань»

Старая Рязань

Приглашаем вас на первую шоссейную велогонку в историческом центре России! Это не просто велозаезд — это одно из главных велосипедных событий года в Рязанской области! Гонка пройдет с полным перекрытием трассы. Нас ждет безопасная, организованная и зрелищная гонка с отличной атмосферой.

Велогонка «Старая Рязань» — 17 августа Спасский район, село Старая Рязань.

Дистанции:100 км — только шоссейные велосипеды, 48 км — шоссейные и MTB велосипеды.

О месте: Старая Рязань — единственная из столиц земель-княжений Древней Руси, превратившаяся в «мертвый город». Сейчас городище представляет собой широкое ровное поле, окруженное величественными валами. Судьба древней столицы Рязанского княжества трагична: разоренный Батыем город не смог возродиться, и уже во второй половине XVIIв. поселение, расположенное на этом месте, именуется селом, сохранив память о былом величии лишь в названии.

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