Приглашаем вас на первую шоссейную велогонку в историческом центре России! Это не просто велозаезд — это одно из главных велосипедных событий года в Рязанской области! Гонка пройдет с полным перекрытием трассы. Нас ждет безопасная, организованная и зрелищная гонка с отличной атмосферой.

Велогонка «Старая Рязань» — 17 августа Спасский район, село Старая Рязань.

Дистанции:100 км — только шоссейные велосипеды, 48 км — шоссейные и MTB велосипеды.

О месте: Старая Рязань — единственная из столиц земель-княжений Древней Руси, превратившаяся в «мертвый город». Сейчас городище представляет собой широкое ровное поле, окруженное величественными валами. Судьба древней столицы Рязанского княжества трагична: разоренный Батыем город не смог возродиться, и уже во второй половине XVIIв. поселение, расположенное на этом месте, именуется селом, сохранив память о былом величии лишь в названии.