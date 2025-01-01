В праздничный день Крещения Господня Народный любительский художественный коллектив Рязанской области мужской камерный хор «Любомир» Дворца культуры «Приокский» выступит с концертной программой, объединяющей русскую и зарубежную духовную музыку, классику, обработки народных песен, музыку советской эстрады и классический кроссовер.
Коллектив является лауреатом многочисленных Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов.
Художественный руководитель Алексей Ракин, концертмейстер Людмила Денисова.
- Возраст
- 6+