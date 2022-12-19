«Вечеринка в галантном стиле» — это отличный повод встретиться с любимым творческим коллективом после летней музыкальной паузы. На сцене Зала камерной музыки, располагающегося в старинном здании бывшего Гостиного двора, в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучат шедевры великих мастеров И.С. Баха, Г. Ф. Генделя и В.А. Моцарта.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

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