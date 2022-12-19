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Вечеринка в галантном стиле
5 сентября в 19:00
Концерты

Вечеринка в галантном стиле

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

«Вечеринка в галантном стиле» — это отличный повод встретиться с любимым творческим коллективом после летней музыкальной паузы. На сцене Зала камерной музыки, располагающегося в старинном здании бывшего Гостиного двора, в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучат шедевры великих мастеров И.С. Баха, Г. Ф. Генделя и В.А. Моцарта.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

В программе:

  • В.А. Моцарт. Серенада для духовых до минор КV 388
  • Г. Ф. Гендель. Concerto grosso фа мажор HWV 327
  • И.С. Бах. Сюита для оркестра № 2 си минор BWV 1067

Возраст
6+