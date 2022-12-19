«Вечеринка в галантном стиле» — это отличный повод встретиться с любимым творческим коллективом после летней музыкальной паузы. На сцене Зала камерной музыки, располагающегося в старинном здании бывшего Гостиного двора, в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучат шедевры великих мастеров И.С. Баха, Г. Ф. Генделя и В.А. Моцарта.
Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
В программе:
- В.А. Моцарт. Серенада для духовых до минор КV 388
- Г. Ф. Гендель. Concerto grosso фа мажор HWV 327
- И.С. Бах. Сюита для оркестра № 2 си минор BWV 1067
- Возраст
- 6+