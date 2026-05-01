Вечер хоровой музыки

Концертную программу представит Народный коллектив Рязанской области — мужской камерный хор «Любомир» Дворца культуры «Приокский» города Рязани, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Художественный руководитель — Алексей Ракин, концертмейстер — Людмила Денисова.

В программу концерта включены лучшие классические и современные хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, а также обработки народных песен.

Уникальность стилистики — в сочетании старинной русской и зарубежной музыки с произведениями эпохи европейского и отечественного романтизма. Это позволит публике окунуться в атмосферу прошлого и прочувствовать связь музыкальных традиций с историческими событиями.