Вечер хоровой музыки

Концертную программу представит Народный коллектив Рязанской области — мужской камерный хор «Любомир» Дворца культуры «Приокский» города Рязани, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
Художественный руководитель — Алексей Ракин, концертмейстер — Людмила Денисова.
В программу концерта включены лучшие классические и современные хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, а также обработки народных песен.
Уникальность стилистики — в сочетании старинной русской и зарубежной музыки с произведениями эпохи европейского и отечественного романтизма. Это позволит публике окунуться в атмосферу прошлого и прочувствовать связь музыкальных традиций с историческими событиями.
- Возраст
- 6+