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Вака — заколдованный воин
Кино

Вака — заколдованный воин

Вака — сын героя. После битвы со злобными демонами Пустоты его отец запечатал их в Кристалл Истока. Прошло много лет, кристалл был утерян, а отец Ваки покинул этот мир. Но зло не дремлет, демоны вновь угрожают миру, и теперь только Вака со своими друзьями сможет их остановить! Они путешествуют по запретным землям, подземному миру и параллельной вселенной, сражаясь по пути с плотоядными цветами и каменными существами. Несмотря на огромный риск, Вака и его друзья не боятся опасностей и полны решимости изгнать темные силы со своей земли.

Режиссёр
Син Сюйхуэй
Продолж.
96 мин.
Премьера
2024-01-18 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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