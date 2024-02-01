В теле убийцы

Банда садистов похищает случайных жертв и выкладывает в интернете кадры расправ. Детективу Чхве Джэ-хвану удается выйти на главаря, но в разгар облавы преступник и полицейский бесследно исчезают. Спустя месяц тяжелораненый убийца помещен в больничную палату, а детектива чествуют как героя. Помощника детектива терзают сомнения, вышедший из комы преступник сообщил ему, что он вовсе не серийный маньяк, а настоящий — Чхве Джэ-хван.
- Режиссёр
- Ким Чжэ Хун
- Актёры
- Чхве Гви Хва, Чан Дон Юн, Чан Чжэ Хо, Сон Чжон Хак, О Дэ Хван, Син Сын Хван
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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2024-02-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Криминал