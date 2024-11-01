Зима, Новый год, Рождество, чудо. Почему-то чудес особенно хочется именно в это время года. Кто-то сам может быть волшебником и подарить новогоднее чудо своим близким. Для кого-то волшебником станет наш музей, ведь мы приготовили для вас этой зимой особенную выставку.

В 2024 году исполнилось 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина. К юбилею поэта музей представляет выставку «В свете есть такое чудо…», где посетителей ждет встреча с любимыми с детства сюжетами и персонажами сказок Александра Сергеевича.

Визуализировать сказочных героев и их быт помогут музейные предметы из коллекции РИАМЗ: вещи из обихода, элементы одежды, костюмы, орудия труда, оружие и даже чучела животных.

Как могла быть одета Шамаханская царица или русская царевна, как выглядят корыто и невод, душегрея, купеческие товары, печатные пряники, что находится в светлой горнице терема семи богатырей, как выглядит Лукоморье, что вам ответит волшебное зеркальце, если вы в него посмотрите… и многое другое вы узнаете, посетив нашу выставку. Подарите себе чудо!