В шоу только мужики

Звездная ведущая шоу -Лана Квин — Светка из села Нижняя Сысоевка, которая решила взять карьеру в свои руки. Работая на TV ведущей, решила создать свое ШОУ. Для этого познакомилась с тремя закадычными друзьями. И вот Кока, Толясик и Виталя просыпаются после совместного похода в пивной бар и в состоянии почему-то очень тяжелого похмелья, с трудом понимая, где они и кто они.

Они думали, что оказались дома у кого-то из них, но эти совершенно не знакомое место оказывается ловушкой. Это съемочная студия, где проходит реалити- шоу «Женское счастье», главными героями которого они автоматически становятся, потому что их подписи об участии оказываются на договоре. Очевидно, они это сделали в баре, а теперь назад дороги нет.

Мужики в шоке. Категорически против, но тут Лана открывает первый козырь — на кону 5 миллионов для победителя этого шоу. Таких денег никто из них даже не нюхал. Они решают рискнуть!

На такие деньги можно исполнить мечту среднестатистического мужчины — купить квартиру, машину. Такого шанса в жизни может не выпасть никогда.

Что из этого получится? Не знают парни, не знает и сама Лана.