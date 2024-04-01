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22 мая в 18:00
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Рязанский дворец молодежи

Маленькая девочка Оля мечтает стать великим блогером. Она не выпускает из рук свой смартфон. Но однажды девочка попадает внутрь интернета, в цифровую систему. Как выглядят пакеты данных, проносящихся в компьютере? А может есть даже свои города? Эта увлекательная история расскажет нам о том, каким не безопасным и коварным бывает для детей интернет. Как с этими трудностями справится Оля, чтобы вернуться обратно домой? Все это на сцене Рязанского Дворца молодежи, расскажет театр-студия «Ступени».

Авторский сценарий: Наталья Колесникова

Хореограф-постановщик: Вячеслав Григорьев

Режиссер: Артем Дубров

Возраст
6+