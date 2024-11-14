Ученик. Восхождение Трампа

Молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует взять в свои руки весь Нью-Йорк.