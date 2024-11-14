Ученик. Восхождение Трампа

Молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует взять в свои руки весь Нью-Йорк.
- Режиссёр
- Али Аббаси
- Актёры
- Себастьян Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Эмили Митчелл, Патч Дарра, Оуэн Даффи, Стюарт Хьюз, Рэнди Томас, Мишель Дойрон, Мони Огунсуй, Крейг Уорнок, Джоэл Лабелль
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2024-11-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма