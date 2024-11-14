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Ученик. Восхождение Трампа

Молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует взять в свои руки весь Нью-Йорк.

Режиссёр
Али Аббаси
Актёры
Себастьян Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Эмили Митчелл, Патч Дарра, Оуэн Даффи, Стюарт Хьюз, Рэнди Томас, Мишель Дойрон, Мони Огунсуй, Крейг Уорнок, Джоэл Лабелль
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма

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