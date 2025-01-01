Творческий вечер с Алексеем Исаевым «Знаки судьбы на пути к музыке»

Театр никогда не перестанет манить зрителей своими тайнами и загадками. Что может быть пленительней света рампы и шороха кулис? Только возможность прикоснуться к миру закулисья! Как рождается спектакль? Как артисты вживаются в роли? Как отдыхают? Увлекаются ли они чем-то, кроме театра? Как приходят в профессию? О чем мечтают? Для всех, кого интересуют эти вопросы, Рязанский музыкальный театр в год своего 20-летия приготовил подарок — цикл творческих встреч «Театр без грима».

В уютной атмосфере театральной гостиной зрители смогут пообщаться с солистами, режиссерами, дирижерами и представителями других творческих профессий Рязанского музыкального театра. Кто-то удивит фактами биографии, кто-то поделится профессиональными секретами, а кто-то предстанет в совершенно новом амплуа и раскроется с неожиданной стороны. В этом, несомненно, помогут вопросы, которые зрители смогут задать в ходе встречи. Приятным дополнением станут автограф сессия и фото с артистом.

Каждый творческий вечер будет непохож на предыдущий, ведь каждый герой цикла «Театр без грима» — неповторим и уникален.

5 марта 19:00 в фойе 2-го этажа Рязанского музыкального театра пройдет творческая встреча с Алексеем Исаевым.