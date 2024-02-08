Три мушкетера: Миледи

На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетера Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д’Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…
- Режиссёр
- Мартен Бурбулон
- Актёры
- Ева Грин, Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Коудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармаи, Алексис Михалик, Камилла Разерфорд, Джеймс Флинн, Патрик Милле, Марк Барбе, Ральф Амуссу, Иван Франек
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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2024-02-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Исторический фильм, Приключение