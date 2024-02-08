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Три мушкетера: Миледи

На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Пока верные друзья, три королевских мушкетера Атос, Портос и Арамис, сражаются на поле боя, Д’Артаньян вынужден объединить усилия с таинственной Миледи, чтобы спасти свою любимую. Но страшные тайны прошлого могут разрушить как новые союзы, так и старую дружбу…

Режиссёр
Мартен Бурбулон
Актёры
Ева Грин, Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Коудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармаи, Алексис Михалик, Камилла Разерфорд, Джеймс Флинн, Патрик Милле, Марк Барбе, Ральф Амуссу, Иван Франек
Продолж.
115 мин.
Премьера
2024-02-08 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Боевик, Исторический фильм, Приключение

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