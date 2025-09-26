Три кота. День варенья!

Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи — дня рождения Мамы. К этому празднику котята решили подготовиться. Утро в семье началось необычно — мама отправилась на прогулку, а котята вместе с папой остались дома, ведь ко дню рожденью Мамы нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления, подарки и много позитивного настроения. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться ко «Дню варенья»!

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей!

На шоу Вас ждет:

Встреча с любыми героями! Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и конечно же мама кошка и папа кот!

Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток!

Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля!

Продолжительность спектакля 60 минут без антракта.