Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями отправятся в большое семейное путешествие сразу по трем странам — Китаю, Индии и Бразилии. Героев ждут новые знакомства, неожиданные приключения и встреча с культурой и традициями разных уголков мира. В Китае Коржик, Карамелька и Компот помогут папе разгадать тайну, связанную с легендарной «Великой Книгой Рецептов». В Индии семейная поездка на международный конкурс дизайнеров неожиданно превратится в настоящее путешествие через всю страну. А в Бразилии котята отправятся на знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро и окажутся втянуты в поиски хозяина потерявшегося попугая. На пути героев ждут новые друзья, неожиданные испытания и знакомство с традициями, музыкой, кухней и культурой разных стран.