Transformer и Егор Балабанов

Рязанский проект «Transformer» — это профессиональные музыканты, которые очень любят джаз, свинг, латину, фанк и с большим удовольствием делятся этой любовью с публикой. Они постоянно организуют джазовые события в городе, удивляют нас новыми песнями и неожиданными коллаборациями с именитыми джазовыми музыкантами.

В этот раз на концерте к ним присоединится специальный гость. Егор Балабанов — джазовый трубач из Москвы, мультиинструменталист, аранжировщик, композитор. Участвует во множестве московских джазовых оркестров. Участник крупных международных фестивалей, таких как Wuxi Ethnic Music Festival в Китае, Dubai Music Fest в Объединенных Арабских Эмиратах. Moscow Jazz Fest, VR Jazz Fest.

Труба — самый джазовый инструмент, ведь не случайно считается, что она хранит в себе душу джаза.

В составе Transformer выступят: — Станислав Глушенков — гитара, — Мария Круц — вокал, — Григорий Шаландин — ударные, — Антон Родин — контрабас.