Недавно отметил юбилей самый веселый бард современности — Тимур Шаов. Теперь он приезжает с «отчетным» концертом в Рязань.

20 мая со сцены Кафе-клуба СТАРЫЙ ПАРК прозвучат лучшие песни юбиляра. Начало концерта в 19.30.

Тимура Шаова часто называют Жванецким в авторской песне. Борис Стругацкий сравнивал его творчество с песнями Галича и Юлия Кима, а сам Ким — с песнями Высоцкого и того же Галича. А кто-то называет это умным музыкальным стендапом. На концертах Шаова собирается разнородная публика, которая слушает и шансон, и рок-музыку, и классику, и авторские песни. Его принимают как своего и на рок-фестивале, и на бардовской поляне. Тимур лауреат таких разных премий, как «Золотой Остап», «Шансон года», премия фонда им. Высоцкого. Тимур Шаов сейчас один из самых востребованных бардов — он много гастролирует. К нему приходит публика, ценящая хороший юмор.

А на сцену вместе с ним выйдут виртуозные музыканты — Михаил Махович (мандолина) и Андрей Кудрявцев (клавишные).