TheatreHD: Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так

Вы когда-нибудь видели, как ставят мюзиклы? Комедийный сюжет, закрученная интрига и мировые поп-хиты в новом пародийном мюзикле театральной компании «Бродвей Москва»! Директор камвольно-суконной фабрики из маленького городка решает сделать сюрприз своей жене — поставить ее любимый мюзикл «Mamma Mia!» и пригласить на спектакль самых близких гостей. Он уже заплатил солидную сумму приятелю-продюсеру, а тот позвал знакомого режиссера из народного театра «Отверженные». Артисты с энтузиазмом берутся за дело, и шоу обещает быть впечатляющим. Однако в дело вступают обстоятельства непреодолимой силы, и с каждым часом их становится все больше. Чего стоят одни только пожелания заказчика, из-за которых приходится бесконечно переписывать музыку и текст — ведь нельзя же обделить вниманием, например, его тещу. А еще актерам нужно устраивать личную жизнь, поэтому не обходится без интриг. С каждой минутой градус безумия нарастает, и никто уже не знает, что будет, когда откроется занавес. «Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так» — новый проект театральной компании «Бродвей Москва»: динамичный, смешной и очень музыкальный, с целым набором остроумных пародий на главные поп-хиты современности. Кто как не возглавляющий ее Дмитрий Богачев мог взяться за спектакль об увлекательной изнанке постановочного процесса? Ведь он знает о ней не понаслышке: «Секрет"-мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», российские версии мировых мюзиклов «Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище», «Шахматы» и та самая «Mamma Mia!» — все это дело рук Богачева и его команды профессионалов.