TheatreHD: Баварская опера. Пиковая дама

Что наша жизнь? Игра! Безумие и одержимость в нуарной версии Чайковского с блистательной Асмик Григорян. Сцена тускло освещена, окутана дымом и аскетично обставлена: в этом нашумевшем баварском спектакле ничего лишнего. Знаменитый постановками Шекспира австралийский режиссер Бенедикт Эндрюс проникает в самые темные глубины человеческой души. Мы не увидим здесь жеманных дам и галантных кавалеров: это история о навязчивых идеях, лабильной психике и умелых манипуляциях. История падения на дно в нуарном антураже 1990-х. Отважная Асмик Григорян проводит по этому страшному, но захватывающему пути. Сильнейший актерский состав, смелый взгляд на известную классику и неизменно гениальная музыка Чайковского — в динамичной и дерзкой интерпретации «Пиковой дамы».