TheatreHD: Баварская опера. Пиковая дама

Что наша жизнь? Игра! Безумие и одержимость в нуарной версии Чайковского с блистательной Асмик Григорян. Сцена тускло освещена, окутана дымом и аскетично обставлена: в этом нашумевшем баварском спектакле ничего лишнего. Знаменитый постановками Шекспира австралийский режиссер Бенедикт Эндрюс проникает в самые темные глубины человеческой души. Мы не увидим здесь жеманных дам и галантных кавалеров: это история о навязчивых идеях, лабильной психике и умелых манипуляциях. История падения на дно в нуарном антураже 1990-х. Отважная Асмик Григорян проводит по этому страшному, но захватывающему пути. Сильнейший актерский состав, смелый взгляд на известную классику и неизменно гениальная музыка Чайковского — в динамичной и дерзкой интерпретации «Пиковой дамы».
- Режиссёр
- Бенедикт Эндрюс, Азиз Шокахимов
- Актёры
- Асмик Григорян, Брэндон Йованович, Роман Бурденко, Борис Пинхасович, Виолета Урмана
- Продолж.
- 180 мин.
- Премьера
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2024-10-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Опера, ТВ Драма