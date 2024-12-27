The Hatters — группа, олицетворяющая новую волну российской рок-музыки. Коллектив был основан в 2016 году в Санкт-Петербурге и очень быстро занял лидирующие позиции на отечественной сцене. К настоящему моменту музыканты уже провели несколько успешных туров по стране, сыграли аншлаговые концерты на крупнейших площадках Москвы и Петербурга, а также стали хэдлайнерами главных фестивалей России, среди которых VK Fest, «Дикая мята», «Нашествие», «Алые паруса», Park live и многие другие. Сформировав свой уникальный стиль, The Hatters не боятся экспериментировать и удивлять. Возможно, именно поэтому их клипы собирают миллионы просмотров, композиции бьют рекорды на стриминговых сервисах, а каждый свежий релиз становится ярким и долгожданным событием! Даже легендарный Эмир Кустурица не устоял перед харизмой группы и стал режиссером клипа на композицию «Всё сразу».